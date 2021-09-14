Операція. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160114-nadskladnu-operaciu-na-serci-provely-u-lvovi-foto.html

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У Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам. Вперше медики Центру серця і судин провели втручання на мітральному клапані — протезування та пластику крізь п’ятисантиметрову щілину між ребрами.

Операція проводилася спільно із польськими хірургами Tomasz Stącel та Maciek Urlik. Про це повідомила прес-служба лікарні.

Там розповіли, що в обох пацієнтів був хворий мітральний клапан, та як наслідок — пришвидшене серцебиття, задишка, набряки на ногах. Лікарі зважили усі показники, запросили польських колег та готувалися до перших операцій на мітральному та тристулковому клапанах.

Перша пацієнтка — Валентина, 64 роки — мала хронічну ревматичну хворобу серця. Вона зрозуміла, що більше зволікати не можна, коли ліки вже не могли зарадити прогресуванню хвороби. Жінці замінили вражені хворобою елементи клапана на штучний, який забезпечив правильний односторонній рух крові крізь себе.

Другим пацієнтом став Володимир — йому 38 років. У чоловіка була набута вада серця з важкою мітральною недостатністю — у молодому віці він не міг пройти по кімнаті та кількох метрів без задишки. Йому «відремонтували» пошкоджені елементи у структурі клапана, відновивши його правильну функцію. Для цього пришили неохорди — штучні хорди, спеціально сформовані хірургами, і стабілізували клапани звужувальними кільцями.

Лікарі наголошують, що втручання з мінідоступу є малотравматичним та сприяє швидшому відновленню пацієнта. До активного життя пацієнти повертаються через два тижні замість 2−3 місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові медики провели дитині надскладну операцію, до проведення якої довелося залучити робота-хірурга Da Vinci. В ході цієї операції 14-річній дівчинці видалили 10-ти сантиметрову кисту селезінки.