Коронавірус в Україні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160113-nova-hvylya-koronavirusu-u-moz-nazvaly-krytychnyy-pokaznyk-zahvoruvannya.html

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Нова хвиля коронавірусу в Україні ще не почалася, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем — на 17%, апарати ШВЛ — на 8%, — розповів він в інтерв’ю для «Ліги».

Однак, за словами санлікаря, один показник адаптивного карантину вже досяг критичного рівня — йдеться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Він не повинен перевищувати 3%, тобто зі ста протестованих лише троє людей отримують позитивний тест на коронавірус.

Наразі на неперевищеному рівні його можуть утримувати лише 3 з 25 регіонів (24 області та Київ). Тож МОЗ збільшує кількість тестів для відслідковування контактних випадків.

Кузін уточнив, що початком нової хвилі вважатиметься перехід регіону до «помаранчевої» зони карантину. Помаранчевий рівень є попереджувальним перед червоним та ознакою того, що навантаження на систему ще контрольоване, але вже на межі резерву.

Санітарний лікар також впевнений, що кількість ліжок на рівні областей для госпіталізації хворих є достатньою, проблемою залишається планування маршруту пацієнта.

Найчастіше ми стикалися минулого року, коли в одну лікарню звозили майже всіх хворих з кількох ОТГ, а обласна лікарня була не заповнена. Це призводило до надмірного навантаження на лікарів, медобладнання. Тому ми оновили маршрути по всіх областях і сподіваємося, що вони будуть працювати, — розповів Кузін.



Нагадаємо, Україна повертається в режим регулярних засідань комісій ТЕБ і НС, які збиратимуться раз на два тижні. Нові карантинні обмеження зараз відпрацьовуються й наша країна наслідуватиме практику європейських країн.

Джерело: «Ліга»