Нова хвиля коронавірусу — у МОЗ назвали критичний показник захворюванняhttps://racurs.ua/ua/n160113-nova-hvylya-koronavirusu-u-moz-nazvaly-krytychnyy-pokaznyk-zahvoruvannya.htmlРакурс
Нова хвиля коронавірусу в Україні ще не почалася, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем — на 17%, апарати ШВЛ — на 8%, — розповів він в інтерв’ю для «Ліги».
Однак, за словами санлікаря, один показник адаптивного карантину вже досяг критичного рівня — йдеться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Він не повинен перевищувати 3%, тобто зі ста протестованих лише троє людей отримують позитивний тест на коронавірус.
Наразі на неперевищеному рівні його можуть утримувати лише 3 з 25 регіонів (24 області та Київ). Тож МОЗ збільшує кількість тестів для відслідковування контактних випадків.
Кузін уточнив, що початком нової хвилі вважатиметься перехід регіону до «помаранчевої» зони карантину. Помаранчевий рівень є попереджувальним перед червоним та ознакою того, що навантаження на систему ще контрольоване, але вже на межі резерву.
Санітарний лікар також впевнений, що кількість ліжок на рівні областей для госпіталізації хворих є достатньою, проблемою залишається планування маршруту пацієнта.
Найчастіше ми стикалися минулого року, коли в одну лікарню звозили майже всіх хворих з кількох ОТГ, а обласна лікарня була не заповнена. Це призводило до надмірного навантаження на лікарів, медобладнання. Тому ми оновили маршрути по всіх областях і сподіваємося, що вони будуть працювати, — розповів Кузін.
Нагадаємо, Україна повертається в режим регулярних засідань комісій ТЕБ і НС, які збиратимуться раз на два тижні. Нові карантинні обмеження зараз відпрацьовуються й наша країна наслідуватиме практику європейських країн.
Джерело: «Ліга»