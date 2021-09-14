Верховний суд хоче отримати висновок КСУ щодо судової реформи, фото - BBC-Україна

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Судовою реформою в Україні продовжують опікуватися усі зацікавлені суб'єкти самоврядування Феміди.

Верховний суд планує засідання пленуму, на якому розглянуть подання до Конституційного суду (КСУ) з приводу закону про Етичну раду при Вищій раді правосуддя. Проект відповідного документу у своєму ТГ-каналі оприлюднила нардеп Ольга Совгиря.

Верховний суд хоче отримати відповідний висновок КСУ щодо конституційності окремих положень закону № 1635-IX в частині реформи ВРП. Ухвалений влітку закон передбачає перевірку на доброчесність чинного складу ВРП і залучення Етичної ради для формування нового (у складі ради будуть міжнародні експерти).

До Етичної ради увійдуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями.

Упродовж трьох місяців з дня затвердження її складу рада оцінюватиме відповідність членів ВРП (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Після рекомендацій Етичної ради з’їзди суддів (адвокатів чи науковців), конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не ухвалять, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону». В законі визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк її повноважень складе шість років.

13 вересня Рада суддів України не змогла обрати своїх членів Етичної ради. Після цього президент України негайно скликав нараду на Банковій за участі суддів, нардепів та послів країн «Великої сімки».