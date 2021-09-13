Рада суддів заблокувала судову реформу в Україні. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Рада суддів України заблокувала частину судової реформи.

У понеділок, 13 вересня, Рада суддів на засіданні не змогла делегувати жодного свого представника до Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя та розпочати новий етап судової реформи. Про це повідомляється на сайті фундації DEJURE.

У сьогоднішньому засіданні брали участь 26 членів Ради суддів. П’ять голосів отримала суддя Верховного суду Ганна Вронська. По чотири голоси отримали суддя апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов, суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Василь Клюба та суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Микола Кіпчарський. Однак жодного кандидата не підтримали 16 членів Ради суддів.

За словами голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова, своїм голосуванням Рада суддів поставила під загрозу судову реформу, оскільки «через саботаж під головуванням Богдана Моніча тепер не може запрацювати Етична рада, що очистить ВРП».

Ми спостерігаємо яскравий приклад суддівської кругової поруки: судді захищають корумповану і нереформовану ВРП, бо бояться за свою долю. Політичну відповідальність за цей провал нестиме особиcто Володимир Зеленський як автор закону, що вчергове віддав судову реформу в руки судової мафії, — наголосив він.

Нагадаємо, 10 вересня міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції, делегували експертів до Етичної ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя. Міжнародники подали список із шести осіб, трьох з яких призначить ВРП.

Днем раніше стало відомо, що суддя Апеляційної палати Антикорупційного суду Микола Глотов подав до Ради суддів заяву про участь в Етичній раді.

Джерело: DEJURE