У Зеленського погодяться зустрітися з Путіним за умови обговорення Криму

Володимир Зеленський та Володимир Путін, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n160072-u-zelenskogo-pogodyatsya-zustritysya-z-putinym-za-umovy-obgovorennya-krymu.html

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В Офісі президента України назвали умову, за якою може відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова, питання деокупації українських територій є дуже важливим для обговорення на зустрічі президента Зеленського з Путіним. Звільнення окупованих українських земель Росію не цікавить, тому відповідних заходів не планується. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє видання ASPI.

Никифоров нагадав, що російські військові підрозділи продовжують розташовуватися на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також у Криму. До того ж РФ збільшує свою військову присутність й регулярно перекидає на окуповані території додаткову техніку.

Речник Зеленського зазначив, що наразі питання зустрічі президентів України та РФ обговорюють. За словами Никифорова, відповідна зустріч залежить передусім від Росії.

Чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти, — зазначив Никифоров.

Никифоров також зазначив, що Зеленський готовий зустрітися в Нормандському форматі і сподівається, що цей захід призведе до конкретного результату.

У разі, якщо така зустріч відбудеться, українська влада має намір максимального її використати для досягнення конкретного та вагомого результату.

Никифоров додав, що зараз питання проведення чергового нормандського саміту вирішується переважно на рівні радників і дипломатичних відомств. Росія зараз не прагне обговорювати ситуацію в Україні, ігнорує міжнародні норми і планує захопити нові українські землі.

Крім того, Зеленський планує підняти питання Криму на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де він має виступити.

Зеленський планує розповісти про Кримську платформу та запросити світові країни приєднатися до неї.

Никифоров додав, що Зеленський полетить у США на засідання Генасамблеї ООН лише в разі, якщо цей візит буде корисним для України. За його словами, Зеленський не витрачатиме кілька днів, щоб «постояти на трибуні ООН».

У Кремлі вже заявили, що зустріч Путіна та Зеленського не відбудеться, якщо Київ планує обговорювати приналежність Криму.

Звісно, обговорення Криму не є можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі. Що могли б обговорити — це, звичайно ж, реалізація Києвом Мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини, — заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: ASPI