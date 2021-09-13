У Зеленского согласятся встретиться с Путиным при условии обсуждения Крыма

Владимир Зеленский и Владимир Путин, фото: «Украинская правда»

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В Офисе президента Украины назвали условие, при которой может произойти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, вопрос деоккупации украинских территорий является очень важным для обсуждения на встрече президента Зеленского с Путиным. Освобождение оккупированных украинских земель Россию не интересует, потому соответствующие меры не планируются. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает издание ASPI.

Никифоров напомнил, что российские военные подразделения продолжают располагаться на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. К тому же РФ увеличивает свое военное присутствие и регулярно перебрасывает на оккупированные территории дополнительную технику.

Представитель Зеленского отметил, что сейчас вопрос встречи президентов Украины и РФ обсуждают. По словам Никифорова, соответствующая встреча зависит прежде всего от России.

Согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять, — отметил Никифоров.

Никифоров также отметил, что Зеленский готов встретиться в Нормандском формате и надеется, что эта мера приведет к конкретному результату.

В случае, если такая встреча состоится, украинские власти намерены максимально ее использовать для достижения конкретного и весомого результата.

Никифоров добавил, что сейчас вопрос проведения очередного нормандского саммита решается преимущественно на уровне советников и дипломатических ведомств. Россия сейчас не хочет обсуждать ситуацию в Украине, игнорирует международные нормы и планирует захватить новые украинские земли.

Кроме того, Зеленский планирует поднять вопрос Крыма на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где он должен выступить.

Зеленский планирует рассказать о Крымской платформе и пригласить мировые страны присоединиться к ней.

Никифоров добавил, что Зеленский полетит в США на заседание Генассамблеи ООН только в случае, если этот визит будет полезным для Украины. По его словам, Зеленский не будет тратить несколько дней, чтобы «постоять на трибуне ООН».

В Кремле уже заявили, что встреча Путина и Зеленского не произойдет, если Киев планирует обсуждать принадлежность Крыма.

Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи. Что могли бы обсудить — это, конечно же, реализация Киевом Минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двухсторонние отношения, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: ASPI