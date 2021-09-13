Перезапуск ВККСУ — кого Совет судей избрал в конкурсную комиссию

https://racurs.ua/n160071-perezapusk-vkksu-kogo-sovet-sudey-izbral-v-konkursnuu-komissiu.html

Ракурс

Совет судей Украины 13 сентября делегировал своих членов в конкурсную комиссию, призванную перезапустить Высшую квалификационную комиссию судей. Именно этот орган должен избрать новый состав ВККС.

В него вошли:

судья Киевского апелляционного суда Сергей Верланов;

судья Шестого апелляционного административного суда Евгений Мезенцев;

судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Иван Мищенко.

За Верланова проголосовали 24 из 26 присутствующих членов Совета, Мезенцева — 25, Мищенко — 24.

Фонд DEJURE проанализировал список кандидатов Совета судей в конкурсную комиссию.

Верланов претендовал на должность судьи Верховного суда (2016−2017 лет), однако не набрал необходимого количества баллов при сдаче экзамена.

Он был в составе коллегии судей Киевского апелляционного суда, рассматривавших дело Юрия Иванющенко против Сергея Лещенко. Нардеп Лещенко назвал Иванющенко «смотрящим над „Укрспиртом“». Тот требовал признать эту информацию недостоверной, но коллегия судей признала утверждение оценочным.

Мезенцева в июне 2012 года Высший совет юстиции с участием Сергея Кивалова, Рената Кузьмина и Андрея Порртнова назначил председателем Донецкого окружного админсуда.

У этого судьи заметили сомнительное имущество. Он в июле 2015 года приобрел квартиру в Киеве площадью 137 кв. м за 1,5 млн грн. Подозревали, что Мезенцев занизил реальную стоимость приобретенной недвижимости.

Этот судья был в составе коллегии судей, которая в марте 2016 года оставила без изменений постановление ОАСК и не позволила вернуть 20 газоносных месторождений, полученных фирмой «Голден Деррик» во времена Януковича.

Он также оставил в силе решение ОАСК об отмене запрета трансляции сериала «Сваты», которое позволило актеру Добронравову въезд на территорию Украины.

Судья Мищенко поддерживал сомнительные связи с Администрацией президента, пишут в Dejure. У его родственников также выявляли средства и имущество сомнительного происхождения, например, новенький «Мерседес» и квартиру в Киеве.

Кроме того, в Общественный совет добродетели поступило сообщение, что компания Мищенко использовала практику массового направления одинаковых исков для того, чтобы попасть на «нужного» судью.

Напомним, Совет судей заблокировал судебную реформу, не делегировав в Этический совет, который очищает ВСП, ни одного кандидата.

Главное условие, при котором судебная реформа начнется — два ключевых органы (ВСП и ВККС) должны очищаться вместе. Финальный состав комиссии судей после конкурса утверждает именно ВСП.