Перезапуск ВККСУ — кого Рада суддів обрала до конкурсної комісії

https://racurs.ua/ua/n160071-perezapusk-vkksu-kogo-rada-suddiv-obrala-do-konkursnoyi-komisiyi.html

Ракурс

Рада суддів України 13 вересня делегувала своїх членів Конкурсної комісії, що перезапустить Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Саме цей орган обиратиме новий склад ВККС.

До цього органу увійшли:

суддя Київського апеляційного суду Сергій Верланов;

суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Євген Мєзєнцев;

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Іван Міщенко.

За Верланова проголосували 24 з 26 присутніх членів Ради, Мєзєнцева — 25, Міщенка — 24.

Фундація DEJURE проаналізувала кандидатів Ради суддів до конкурсної комісії.

Верланов претендував на посаду судді Верховного суду (2016−2017 років), однак не набрав необхідної кількості балів під час здачі іспиту.

Він був у складі колегії суддів Київського апеляційного суду, які розглядали справу Юрія Іванющенка проти Сергія Лещенка. Нардеп Лещенко назвав Іванющенка «смотрящим над «Укрспиртом». Той вимагав визнати цю інформацію недостовірною, але колегія суддів визнала твердження оціночними.

Мєзєнцева у червні 2012 року Вища рада юстиції за участі Сергія Ківалова, Рената Кузьміна та Андрія Порртнова призначила головою Донецького окружного адмінсуду.

У цього судді помітили сумнівне майно. Він у липні 2015 року придбав квартиру у Києві площею 137 кв. м за 1,5 млн грн. Підозрювали, що Мєзенцев занизив реальну вартість придбаної нерухомості.

Цей суддя був у складі колегії суддів, яка у березні 2016 року залишила без змін постанову ОАСК і не дозволила повернути 20 газоносних родовищ, отриманих фірмою «Голден Деррік» в часи Януковича.

Він також залишив у силі рішення ОАСК про скасування заборони трансляції серіалу «Свати», яке дозволило актору Добронравову в’їзд на територію України.

Суддя Міщенко підтримував сумнівні зв’язки з Адміністрацією президента, відзначають у Dejure. У його родичів також виявляли кошти і майно сумнівного походження — новенький «Мерседес» і квартиру у Києві.

Крім того, до Громадської ради доброчесності надійшло повідомлення, що компанія Міщенка використовувала практику масового надсилання однакових позовів для того, щоб потрапити до «потрібного» судді.

Нагадаємо, Рада суддів заблокувала судову реформу, не делегувавши до Етичної ради, що очистить ВРП, жодного кандидата.

Головна умова, за якої судова реформа відбудеться — два ключові органи (ВРП і ВККС) повинні очищуватися разом. Фінальний склад комісії суддів після конкурсу затверджує саме ВРП.