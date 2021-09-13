Совет судей заблокировал судебную реформу в Украине. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Совет судей Украины заблокировал часть судебной реформы.

В понедельник, 13 сентября, Совет судей на заседании не смог делегировать ни одного своего представителя в Этический совет, призванный очистить Высший совет правосудия и начать новый этап судебной реформы. Об этом сообщается на сайте фонда DEJURE.

В сегодняшнем заседании принимали участие 26 членов Совета судей. Пять голосов получила судья Верховного суда Анна Вронская. По четыре голоса получили судья апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Николай Глотов, судья Львовского апелляционного административного суда Василий Клюба и судья Пустомытовского районного суда Львовской области Николай Кипчарский. Однако ни одного кандидата не поддержали 16 членов Совета судей.

По словам председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, своим голосованием Совет судей поставил под угрозу судебную реформу, поскольку «из-за саботажа под председательством Богдана Монича теперь не может заработать этический совет, который очистит ВСП».

Мы наблюдаем яркий пример судейской круговой поруки: судьи защищают коррумпированный и нереформированный ВСП, потому что боятся за свою судьбу. Политическую ответственность за этот провал будет нести лично Владимир Зеленский как автор закона, который в очередной раз отдал судебную реформу в руки судебной мафии, — подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября международные организации, которые оказывают Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, делегировали экспертов в Этический совет, который будет очищать Высший совет правосудия. Международники подали список из шести человек, трех из которых назначит ВСП.

Днем ранее стало известно, что судья Апелляционной палаты Антикоррупционного суда Николай Глотов подал в Совет судей заявление об участии в Этическом совете.

Источник: DEJURE