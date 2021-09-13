Обязательная вакцинация – сколько украинцев ее не поддерживают. Фото: УП

https://racurs.ua/n160070-obyazatelnaya-vakcinaciya-skolko-ukraincev-ee-ne-podderjivaut-infografika.html

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Обязательную вакцинацию от коронавируса не поддерживают большинство украинцев. Против такой инициативы выступают 52% граждан, а поддерживают ее 23% опрошенных.

В то же время 50% украинцев считают, что медицинские работники должны проходить обязательную вакцинацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Еще 42% выступают за обязательную вакцинацию работников образования, 40% - для военнослужащих и правоохранителей, 47% - для педагогов.

Респонденты, которые сами болели или вероятно болели COVID-19, чаще выступают за обязательность вакцинации. Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе.

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 граждан, которая почти идентична официальной статистике и составляет около 18% взрослого населения страны.

Напомним, вспышка коронавируса в Украине осенью будет проходить вместе с сезоном гриппа. Ожидается циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Появление новых разновидностей гриппа эксперты не прогнозируют.