Урок на пустыре. Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

https://racurs.ua/n160069-urok-na-pustyre-proveli-v-rossii-iz-za-otsutstviya-shkoly-video.html

Ракурс

«Открытый урок» на пустыре провели в Красноярске. Дети сидели за партами на том месте, где раньше власти пообещали построить школу.

Местные жители рассказали, что они больше четырех лет возят детей на уроки в соседние микрорайоны, потому что микрорайоне «Образцово» так и не построили школу. Городские власти обещали сделать это в 2017 году, но из-за земельных споров сроки постоянно переносили. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».

Сообщается, что участки, на которых должны построить объекты, находились в частной собственности. Администрация собиралась предложить собственникам на замену равноценную землю на другой территории. Обмен должен был пройти осенью 2020 года, но он так и не состоялся.

Напомним, школьники в России будут обучаться «правильному» пониманию политических вопросов. Люди на посту советников-воспитателей должны будут общаться со школьниками о митингах и других политических вопросах.