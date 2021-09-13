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Ракурс
Урок на пустыре. Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

Урок на пустыре провели в России из-за отсутствия школы (ВИДЕО)

13 сен 2021, 14:00
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«Открытый урок» на пустыре провели в Красноярске. Дети сидели за партами на том месте, где раньше власти пообещали построить школу.

Местные жители рассказали, что они больше четырех лет возят детей на уроки в соседние микрорайоны, потому что микрорайоне «Образцово» так и не построили школу. Городские власти обещали сделать это в 2017 году, но из-за земельных споров сроки постоянно переносили. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».

Сообщается, что участки, на которых должны построить объекты, находились в частной собственности. Администрация собиралась предложить собственникам на замену равноценную землю на другой территории. Обмен должен был пройти осенью 2020 года, но он так и не состоялся.


Напомним, школьники в России будут обучаться «правильному» пониманию политических вопросов. Люди на посту советников-воспитателей должны будут общаться со школьниками о митингах и других политических вопросах.

Источник: Ракурс


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