Бритни Спирс объявила о помолвке – кто ее избранник. Фото: birdinflight.com

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Ракурс

Бритни Спирс, популярная американская певица, объявила о помолвке с 27-летним Сэмом Асгари. Жених певицы, сын эмигранта из Ирана, работает персональным фитнес-тренером и актером.

Спирс встречалась с Асгари почти пять лет. Пара познакомилась в 2016 году, когда актер снялся в клипе на песню певицы Slumber Party. Видео с обручальным кольцом она опубликовала на своей странице в Instagram.

39-летняя певица уже была замужем дважды. В 2004 году она вышла замуж за другом детства Джейсона Александра, но через несколько дней их брак аннулировали. В том же году она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке родились двое сыновей. В 2007 году они развелись.

В 2006—2007 годах после развода с мужем певица потеряла опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц. Тогда ее отца вместе с его адвокатом назначили опекунами. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.

В июне Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса и попросила лишить ее отца статуса опекуна. Она заявила, что он заставлял ее выступать, а также принимать психотропные препараты и противозачаточные. Условия опекунства также запрещали певице выходить замуж.

Напомним, отец Бритни Спирс Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью, которое длилось 13 лет после нервного срыва, произошедшего у известной американской певицы.