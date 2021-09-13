ВСК по «вагнеровцам» отчиталась зря — комиссия не заслушала офицеров разведки

Задержание «вагнеровцев» в Беларуси, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n160067-vsk-po-vagnerovcam-otchitalas-zrya-komissiya-ne-zaslushala-oficerov-razvedki.html

Ракурс

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию спецоперации по «вагнеровцам» сегодня, 13 сентября, продолжает работу.

Комиссия планировала завершить свою работу еще 10 сентября и была подготовлена соответствующая презентация, однако оказалось, что комиссия не опросила ни одного из участников совещания в кабинете президента, на которой было предписано перенести соответствующую спецоперацию. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов.

Это вызвало очевидные вопросы — а пытались ли вообще участники комиссии разобраться в порученном им деле, или просто имитировали расследование? — подчеркивает Бутусов.

Судя по словам главы комиссии Марьяны Безуглой, она была введена в заблуждение кем-то, кто вместо передачи в комиссию документов о проведении операции и вместо общения с участниками операции, принес «слугам народа» готовый отчет, который Безуглой сказали озвучить, — добавил он.

По словам Бутусова, 10 августа на заседание комиссии по собственной инициативе пришли два офицера — участники спецоперации, однако их не хотели заслушать.

Но по плану надо было провести открытое заседание для прессы, а как же проводить такое заседание, если под дверями стоят не допрошенные участники? — подчеркнул Бутусов.

В конце концов депутаты решили оформить свидетельства участников спецоперации под протокол в рамках заседания 13 сентября.