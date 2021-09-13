Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Принудиловка. Скриншот из фильма

Алкоголиков и проституток в Туркменистане отправили на принудительные работы

13 сен 2021, 13:29
999

Власти Туркменистана начали отправлять на принудительные работы некоторые категории граждан.

В частности, это наблюдается в Балканском Велаяте. Источники утверждают, что сотрудники полиции вызывают в отделение заробитчан, приехавших из других регионов на поиски заработка. Об этом сообщает местное представительство «Радио Свобода».

Таких мигрантов отправляют на принудительные работы по сбору хлопка. К таким работам привлекают и наркозависимых, состоящих на учете. Кроме того, в принудительном сборе хлопка участвуют и проститутки.

По информации источников, полиция квалифицирует все это, как «исправительно-трудовые работы». Правоохранители утверждают, что это является частью наказания. Издание пишет, что Балканский Велаят в рамках государственного плана сдает меньше хлопка, чем другие регионы.


Напомним, американская полиция силой будет свозить 52 депутатов-прогульщиков, представляющих Демократическую партию США, в парламент Техаса.

Источник: «Радио Свобода»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров