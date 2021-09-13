Коронавирус. Фото: cgon

https://racurs.ua/n160065-kak-pandemiya-koronavirusa-povliyala-na-issledovanie-raka-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире приносит новые сложности. У ученых возникают проблемы с набором добровольцев для исследования рака легких.

Участие в клинических испытаниях снизилось на 43% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании, представленном на Всемирной конференции по раку легких IASLC 2021.

Самый резкий спад наблюдался в период с апреля по август. Исследователи также составили опросники из 64 вопросов для международных центров клинических испытаний, чтобы выявить конкретные причины спада.

Результаты показали, что наиболее частыми проблемами оказались:

меньшее количество пациентов, соответствующих критериям (67%),

приостановка испытаний (60%),

закрытие учреждений (39%),

доступность исследовательского персонала (48%),

соблюдение заранее установленных протоколов исследования (61%).

Ученые также сообщили о повышении тревожности среди участников, которые беспокоились о заражении COVID-19 (83%) и ограничениях на поездки (47%).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире вряд ли удастся окончательно победить. По прогнозам экспертов, он будет развиваться, как пандемии гриппа.