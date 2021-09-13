Хасиды в Украине. Фото: Главком

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Хасиды привезли из Украины в Израиль 1 тыс. 600 новых случаев коронавируса.

У паломников, которые в Умани праздновали иудейский праздник Рош га-Шана, после возвращения в Израиль массово подтверждают COVID-19. По состоянию на 10 сентября в Израиль с Украины вернулись около 17 тыс. паломников, около 1 тыс. 600 из них получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Медики утверждают, что этот показатель в девять раз больше по сравнению со средним показателем для прибывших из всех других стран. По информации сайта Ynet, коронавирус подтвердили у 13,5% паломников — это более чем вдвое превышает общегосударственный показатель в 6,6%.

В Умани большинство паломников из Израиля не носили маски. Полиция Израиля подозревает более 100 хасидов в подделке негативных COVID-тестов, которые требуются для возвращения в Израиль.

Незадолго до начала паломничества хасидов в Умань приезжал главный специалист Израиля с коронавируса Салман Зарка. Специалист тогда предупреждал, что хасиды могут спровоцировать новую волну COVID-19 в Израиле и завезти в страну новые штаммы коронавирусной болезни.

Как известно, в 2020 году из-за COVID-пандемии паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в празднованиях принимали участие примерно по 30 тыс. паломников, а в 2021 году пограничники пропустили более 15 тыс. хасидов.

Напомним, 54-летний гражданин Израиля прибыл в Умань с отрицательным результатом на коронавирус, однако уже в Украине у него проявились симптомы болезни. Мужчину в тяжелом состоянии в Израиль отправили специальным самолетом компании MedAssis.

Источники: Haaretz, Ynet