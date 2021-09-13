Херсонские фермеры уничтожают непроданные арбузы — момент попал на видео

На Херсонщине фермеры уничтожают непроданные арбузы

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Ракурс

Херсонские фермеры уничтожают арбузы, которые не удалось продать.

Видео, которое сняли подходящий момент в селе Михайловка Херсонской области, распространилось в местных пабликах в соцсетях, сообщает агентство УНИАН.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы, которые в результате разбиваются.

В этом году сформировалась очень низкая оптовая цена на бахчевые арбузы — до 50 копеек за кг, которая вдвое ниже себестоимости. Впрочем, фермеры даже по такой цене не могут продать урожай из-за перенасыщения рынка — несмотря на холодное и дождливое начало лета, арбузы родили хорошо.

Поэтому бахчевые арбузы уже начинают перезревать. В такой ситуации фермеры убеждены, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения.

Напомним, ученые недавно исправили 90-летнюю ошибку относительно происхождения арбузов.

Источник: УНИАН