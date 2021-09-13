Херсонські фермери знищують непродані кавуни — момент потрапив на відео

На Херсонщині фермери знищують непродані кавуни

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Ракурс

Херсонські фермери знищують кавуни, які не вдалося продати.

Відео, яке зафільмувало відповідний момент у селі Михайлівка Херсонської області, поширилося у місцевих пабліках в соцмережах, повідомляє агентство УНІАН.

На відеозаписі можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, які в результаті розбиваються.

Цього року сформувалася дуже низька оптова ціна на баштанні кавуни — до 50 копійок за кг, яка є вдвічі нижчою собівартості. Втім фермери навіть за такою ціною не можуть продати врожай через перенасичення ринку — попри холодний і дощовий початок літа, кавуни вродили добре.

Тож баштанні кавуни вже починають перезрівати. В такій ситуації фермери переконані, що вигідніше залишити кавуни на полі як добриво.

Нагадаємо, учені нещодавно виправили 90-річну помилку щодо походження кавунів.

Джерело: УНІАН