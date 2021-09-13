У ДТП в Туреччині потрапили українці, є загиблий. Фото: hurriyet.com.tr

https://racurs.ua/ua/n160062-u-dtp-v-turechchyni-potrapyly-ukrayinci-ie-zagyblyy-foto.html

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У ДТП в Туреччині потрапив автобус з українськими туристами. Внаслідок аварії одна людина загинула. За різною інформацією, постраждали від 30 до 49 людей.

Інцидент трапився на трасі Мугла — Денізлі 13 вересня о 7.30 за місцевим часом. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

54-річний водій туристичного автобуса помер на місці ДТП. У нього стався серцевий напад, після чого некерований автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, який віз студентів.

Повідомляється, що, крім українців, в автобусі були громадяни Росії. Один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня мікроавтобус впав в озеро під Харковом. Внаслідок інциденту загинуло двоє осіб. Подія трапилася у Нагорівському озері біля селища Безлюдівка Харківського району.