Президент Володимир Зеленський. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/ua/n160061-jytelya-chernigova-sudyat-za-obrazu-zelenskogo-podrobyci.html

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За написи з матюками на адресу президента Володимира Зеленського на стінах та парканах в Чернігові судять очільника місцевого осередку «Національного корпусу».

Сьогодні, 13 вересня, почалося перше засідання у справі матірних написів на парканах Чернігова з образами, зокрема, на адресу президента України Володимира Зеленського. У графіті «Зєля х**ло» запідозрили керівника місцевого осередку «Нацкорпусу» Олександра Тарнавського. Про це повідомляє «Телеграф».

За словами підозрюваного, ще в серпні він разом із однопартійцями він їхав на мітинг до Києва, щоб підтримати засуджених на два місяці однодумців з Харкова і висловити протест проти «формули Штайнмайера» в Україні. Однак хтось повідомив про нібито бомбу в автобусі. Поліцейські обшукали транспортний засіб, а представники «Нацкорпусу» після цього написали заяви про численні порушення силовиків під час обшуку.

Тарнавський додав, що через кілька тижнів поліція повідомила йому про відкриття кримінального провадження за більш, ніж сотню малюнків по місту. Він стверджує, що згодом кримінальну справу перекваліфікували в адміністративне правопорушення.

З доказів у них тільки те, що при зупинці автобуса в серпні я пожартував і сказав, що я малював «Зєля х**ло». Але ці слова були сказані в пориві, я тоді міг сказати що завгодно: що я вбив Лінкольна, Кеннеді та інше. З доказів у них були тільки мої слова, сказані не серйозно, — стверджує він.

Проти Тарнавського відкрили кримінальне провадження за ст. 143 (дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 діб арешту. Сам активіст відзначає, що нічого протизаконного не робив і до написів на стінах не причетний, оскільки «намалювати понад 100 малюнків в різних районах міста за одну ніч — це фізично неможливо». При цьому своєї зневаги до президента він не приховує.

Нагадаємо, спікер української сторони у тристоронній контактній групі Олексій Арестович поскандалив у мережі через українську мову. Він матом на три букви послав користувача, який в коментарях попросив висловлюватися українською.

Джерело: «Телеграф»