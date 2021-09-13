Президент Владимир Зеленский. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/n160061-jitelya-chernigova-sudyat-za-oskorblenie-zelenskogo-podrobnosti.html

Ракурс

За надписи с матерными словами в адрес президента Владимира Зеленского на стенах и заборах в Чернигове судят главу местной ячейки «Национального корпуса».

Сегодня, 13 сентября, началось первое заседание по делу матерных надписей на заборах Чернигова с оскорблениями, в частности, в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В граффити «Зеля х**ло» заподозрили руководителя местной ячейки «Нацкорпуса» Александра Тарнавского. Об этом сообщает «Телеграф».

По словам подозреваемого, еще в августе он вместе с однопартийцами он ехал на митинг в Киев, чтобы поддержать осужденных на два месяца единомышленников из Харькова и выразить протест против «формулы Штайнмайера» в Украине. Однако кто-то сообщил о якобы бомбе в автобусе. Полицейские обыскали транспортное средство, а представители «Нацкорпуса» после этого написали заявления о многочисленных нарушениях силовиков во время обыска.

Тарнавский добавил, что через несколько недель полиция сообщила ему об открытии уголовного производства за более, чем сотню рисунков по городу. Он утверждает, что впоследствии уголовное дело переквалифицировали в административное правонарушение.

Из доказательств у них только то, что при остановке автобуса в августе я пошутил и сказал, что я рисовал «Зеля х**ло». Но эти слова были сказаны в порыве, я тогда мог сказать что угодно: что я убил Линкольна, Кеннеди и прочее. Из доказательств у них были только мои слова, сказанные не серьезно, — утверждает он.

Против Тарнавского открыли уголовное производство по ст. 143 (мелкое хулиганство) Административного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста. Сам активист отмечает, что ничего противозаконного не делал и до надписей на стенах не причастен, поскольку «нарисовать более 100 рисунков в разных районах города за одну ночь — это физически невозможно». При этом своего пренебрежения к президенту он не скрывает.

Напомним, спикер украинской стороны в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович поскандалил в сети из-за украинского языка. Он матом на три буквы послал пользователя, который в комментариях попросил изъясняться на украинском.

Источник: «Телеграф»