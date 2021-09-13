Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кадр из клипа на песню Montero (Call Me By Your Name)

Три награды MTV получил клип украинской режиссерки (ВИДЕО)

13 сен 2021, 11:57
999

Три награды премии MTV Video Music Awards 2021 получил клип украинской режиссерки Таня Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X.

В целом клип был выдвинут в пяти номинациях, об этом сообщается на сайте премии.

Клип стал победителем в следующих категориях:

  • «Видео года»;
  • «Лучшая режиссура»;
  • «Самые лучшие визуальные эффекты».

В этом клипе используются аллюзии на библейские сюжеты — исполнитель предстает в образе Евы или Адама, которых соблазняет змей. Впоследствии его судят в чистилище и он оказывается в аду, где в свою очередь соблазняет дьявола, после чего сворочивает ему шею и надевает на себя его рога.


Таня Муиньо — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Она известна работой над клипами ряда популярных исполнителей, в частности — Monatik, «Время и Стекло», NK, Мишель Андраде.

Муиньо — рекордсмен по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров