Кадр из клипа на песню Montero (Call Me By Your Name)

https://racurs.ua/n160060-tri-nagrady-mtv-poluchil-klip-ukrainskoy-rejisserki-video.html

Ракурс

Три награды премии MTV Video Music Awards 2021 получил клип украинской режиссерки Таня Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X.

В целом клип был выдвинут в пяти номинациях, об этом сообщается на сайте премии.

Клип стал победителем в следующих категориях:

«Видео года»;

«Лучшая режиссура»;

«Самые лучшие визуальные эффекты».

В этом клипе используются аллюзии на библейские сюжеты — исполнитель предстает в образе Евы или Адама, которых соблазняет змей. Впоследствии его судят в чистилище и он оказывается в аду, где в свою очередь соблазняет дьявола, после чего сворочивает ему шею и надевает на себя его рога.

Таня Муиньо — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Она известна работой над клипами ряда популярных исполнителей, в частности — Monatik, «Время и Стекло», NK, Мишель Андраде.

Муиньо — рекордсмен по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA.