Еще одно доказательство наличия жизни на Марсе нашли ученые. Фото: techcult.ru

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Ракурс

Марсоход NASA Perseverance собрал два образца горных пород. Они, вероятно, находились в контакте с водой в течение долгого времени, что подтверждает наличие древней жизни на Красной планете.

Первые образцы вулканических пород, собранные в кратере Езеро, сохранили следы долгого пребывания на дне древнего озера. Об этом сообщает «Популярная механика».

В их составе обнаружили включения солей, что свидетельствует о длительном взаимодействии вулканической породы с водой.

Если бы эти скалы подвергались воздействию воды в течение длительного периода времени, в них могла бы существовать древняя микробная жизнь, — заявили ученые.

Более того, солевые минералы в полученных пробах могут содержать крошечные пузырьки древней марсианской воды. По крайней мере, на Земле изучение древней жизни происходит во многом благодаря анализу солей.

Напомним, ученые нашли неожиданное объяснение, куда поделились океаны Марса. Новое исследование ученых показывает, что значительная часть воды Марса — от 30 до 99% — могла оказаться в составе ископаемых планеты.

Источник: «Популярная механика»