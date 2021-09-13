Ще один доказ існування життя на Марсі знайшли вчені

Ще один доказ наявності життя на Марсі знайшли вчені. Фото: techcult.ru

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Ракурс

Марсохід NASA Perseverance зібрав два зразки гірських порід. Вони, ймовірно, перебували в контакті з водою протягом довгого часу, що підтверджує наявність давнього життя на Червоній планеті.

Перші зразки вулканічних порід, зібрані в кратері Єзеро, зберегли сліди довгого перебування на дні прадавнього озера. Про це повідомляє «Популярна механіка».

У їхньому складі виявили солі, що свідчить про тривалу взаємодію вулканічної породи з водою.

Якби ці скелі піддавалися впливу води протягом тривалого проміжку часу, у них могло би існувати давнє мікробне життя, — заявили вчені.

Більш того, сольові мінерали в отриманих пробах можуть містити крихітні бульбашки древньої марсіанської води. Принаймі на Землі вивчення давнього життя відбувається завдяки аналізу солей.

Нагадаємо, вчені знайшли несподіване пояснення, куди поділилися океани Марсу. Нове дослідження свідчить, що значна частина води Марса — від 30 до 99% — могла опинитися у складі копалин планети.

Джерело: «Популярна механіка»