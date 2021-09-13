США пророкують Європі холодну зиму через газовий шантаж Росії, фото - Укрінформ

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Ціна газу на європейських біржах досягла 13 вересня 730 дол. за тисячу кубометрів. У п’ятницю, 10 вересня, паливо коштувало 700 дол.

Причиною стали мляві поставки «Газпрому» напередодні опалювального сезону.

Експерти це пов’язують з прагненням Росії спонукати європейців не зволікати з сертифікацією вже побудованого газогону «Північний потік-2».

Ситуацією стурбовані у Вашингтоні. Старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн звинуватив Росію у навмисному скороченні поставок газу.

Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть закінчитися запаси. І це мене турбує. Йдеться не тільки про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей, — заявили у Держдепі США.

В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує брак газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, що також спричинило підвищення цін.

Зазначимо, що 10 вересня ціна на газ в Європі встановила абсолютний рекорд і зросла до 706 дол. за тис. куб. м. Після вихідних вона знову зросла.

Американці переконані, що основним драйвером цін на газ в Європі є не об'єктивні економічні чинники, а агресивні дії «Газпрому». Росіяни 10 вересня заявили, що добудували «Північний потік-2».

Гокстейн в інтерв’ю Financial Times нагадав, що європейська частина континенту розпочинає новий холодний сезон не лише з низькими запасами газу, але також із загрозою скорочення постачань. У цьому сенсі він повідомив, що США стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії.

Джерело: Financial Times