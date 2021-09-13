Підірвати будинок на Херсонщині погрожує чоловік. Фото: УП

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Ракурс

Вчинити вибух у будинку в Херсонській області погрожує місцевий мешканець.

У селищі Іванівка 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку і погрожує його підірвати. В приміщенні він проживає з дружиною і чотирма дітьми. Про це 13 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Дружина чоловіка звернулася до правоохоронців близько 4.22. Жінка розповіла, що чоловік погрожує підірвати будинок, її та чотирьох дітей. Після сварки він схопив гранату й почав погрожувати вибухом. Жінка та діти вийшли з будинку і викликали поліцію.

Сам житель зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Територію біля будинку оточили, а людей відвели на безпечну відстань. З власником будинку правоохоронці ведуть переговори. Зараз невідомо, чи штурмуватимуть дім.

Нагадаємо, 31 серпня у Калуші від вибуху гранати загинув ветеран АТО. Інцидент стався у квартирі п’ятиповерхівки, справу розслідує поліція.

ОНОВЛЕНО. Після переговорів чоловік погодився віддати вибухонебезпечний предмет. Його затримали. Під час обшуку у кишені господаря знайшли ще одну гранату РГД-5. Тривають слідчі дії.