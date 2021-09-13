Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n160056-zelenskyy-vs-poroshenko-hto-z-prezydentiv-podav-bilshe-zakoniv-u-radu.html

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Володимир Зеленський, чинний президент України, за два роки роботи чинного скликання Верховної Ради подав на 33% більше законодавчих ініціатив, ніж його попередник на цій посаді Петро Порошенко за аналогічний період роботи Верховної Ради попереднього скликання.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного громадянським рухом «Чесно».

При цьому законопроекти Порошенка частіше знімали з розгляду, ніж законопроекти Зеленського. Щоправда, у відсоткових показниках ця різниця досить незначна та становить 3%, — зазначають у «Чесно».

Зазначається, що попри наявність у політсили «Слуга народу» монокоаліції у Верховній Раді, «слуги» підтримують лише кожен четвертий законопроект Зеленського.

Серед поданих Порошенком за два роки законопроектів не було жодного, який стосувався соціальної політики. Зеленський за цей період часу ініціював два законопроекти у цій сфері.

Водночас у сфері безпеки Порошенко з показником 14 законопроектів дещо випереджає Зеленського, у якого за два роки 13 таких документів.

Нагадаємо, рух «Чесно» нещодавно опублікував рейтинг «балакунів» та «мовчунів» Верховної Ради.

Інфографіка: «Чесно»