Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n160056-zelenskiy-vs-poroshenko-kto-iz-prezidentov-podal-bolshe-zakonov-v-radu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, за два года работы нынешнего созыва Верховной Рады подал на 33% больше законодательных инициатив, чем его предшественник на этом посту Петр Порошенко за аналогичный период работы Верховной Рады предыдущего созыва.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного общественным движением «Чесно».

При этом законопроекты Порошенко чаще снимали с рассмотрения, чем законопроекты Зеленского. Правда, в процентных показателях эта разница весьма незначительна и составляет 3%, — отмечают в «Чесно».

Отмечается, что несмотря на наличие у политсилы «Слуга народа» монокоалиции в Верховной Раде, «слуги» поддерживают только каждый четвертый законопроект Зеленского.

Среди представленных Порошенко за два года законопроектов не было ни одного, который касался социальной политики. Зеленский за это время инициировал два законопроекта в этой сфере.

В то же время в сфере безопасности Порошенко с показателем 14 законопроектов несколько опережает Зеленского, у которого за два года 13 таких документов.

Напомним, движение «Чесно» недавно опубликовало рейтинг «говорунов» и «молчунов» Верховной Рады.

Инфографика: «Чесно»