Потужний вибух прогримів у Донецьку. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n160007-potujnyy-vybuh-strusonuv-okupovanyy-doneck-scho-stalosya.html

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Вибух в окупованому Донецьку прогримів у суботу, 11 вересня.

Надзвичайна подія сталася на нафтобазі, обставини і причина вибуху з’ясовуються. Інцидент трапився у Кіровському районі міста. Про це заявив глава окупаційної адміністрації Донецька, передають підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Зараз на місці події працюють так звані спецслужби самопроголошеної Донецької народної республіки.

Раніше, 16 липня, вибух прогримів на газопроводі у Будьонівському районі Донецька в районі залізничної станції Мушкетово. Тоді сталася сильна пожежа, а глава бойовиків ДНР Денис Пушилін назвав подію терактом. Сепаратисти заявляли про те, що на газопроводі спрацював вибуховий пристрій із армійським мінним детонатором.

Нагадаємо, 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався паровий вибух на цукровому заводі. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб, їх доставили в лікарні. Причиною аварії правоохоронці, які працювали на місці події, назвали несправність одного з котлів.