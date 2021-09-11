Мощный взрыв прогремел в Донецке. Фото: vgorode.ua

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Взрыв в оккупированном Донецке прогремел в субботу, 11 сентября.

ЧП произошло на нефтебазе, обстоятельства и причина взрыва выясняются. Инцидент произошел в Кировском районе города. Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка, передают подконтрольные боевикам СМИ.

Сейчас на месте происшествия работают так называемые спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее, 16 июля, взрыв прогремел на газопроводе в Буденновском районе Донецка в районе железнодорожной станции Мушкетово. Тогда произошел сильный пожар, а глава боевиков ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом. Сепаратисты заявляли о том, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.

Напомним, 5 сентября в поселке гребенки Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек, их доставили в больницы. Причиной аварии правоохранители, работавшие на месте происшествия, назвали неисправность одного из котлов.