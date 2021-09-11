Малюська запропонував перевірити медіа на детекторі брехні

Малюська. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n160005-maluska-zaproponuvav-pereviryty-media-na-detektori-brehni.html

Ракурс

Денис Малюська, міністр юстиції, запропонував зібрати глав ключових українських медіа і пройти тест на детекторі брехні, щоби дізнатися, чи дають вони своїм працівникам заробітну плату в конвертах, переводячи свій бізнес у тінь.

Про це він заявив на форумі YES.

Я би хотів запропонувати зібрати голів українських великих ЗМІ та пройти на відповідному обладнанні тест, щоби зрозуміти, хто видає та бере зарплату в конвертах, а хто — ні. Більш того, дізнатися про те, чи ті, хто володіє великими медіа-холдингами, отримували якісь неофіційні зарплати, які не були задекларовані, — заявив Малюська.

Він також додав, що й сам як міністр готовий узяти в цьому участь. Окрім того, міністр наголосив, що медіа в Україні — це не бізнес, більшість із них працює в тіні. Він наголосив, що бачить великі зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже невеликі заробітні плати, які декларуються й перевіряються податковою.

Малюська зауважив, що ток-шоу та контент, який генерується медіа-компаніями не можна порівняти із тим, що можуть собі дозволити державні компанії. І в цьому є тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр юстиції Денис Малюська спробував повторити роботу британського художника Бенксі. Йдеться про малюнок, який Бенксі зробив у знаменитій Редінгській тюрмі. Малюська намалював копію на стіні української в’язниці, яка виставлена на продаж.