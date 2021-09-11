РНБО збереться на нове засідання — що розглядатимуть

Данилов. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n160004-rnbo-zberetsya-na-nove-zasidannya-scho-rozglyadatymut.html

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Рада національної безпеки й оборони (РНБО) збереться на нове засідання для розгляду «банкопаду» в Україні.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming.

Наступний кейс, який ми будемо розглядати на РНБО за дорученням президента — це як сталося, що грошей немає, олігархи додаткові з’явилися після таких «банкопадів» у нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними, — заявив Данілов.

Він додав, що зловживання Ігоря Коломойського з «ПриватБанком» не були б можливими без спільників у Національному банку України (НБУ). За його словами, саме ця інституція мала контролювати всі махінації. Спільники Коломойського досі працюють на своїх посадах.

Чи продовжується це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в нашій банківській системі, не дивують. 96 мільярдів ми сплатили за ту ситуацію, що якісь власники щось там не додають, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони під час свого засідання 20 серпня розглянула питання щодо резонансного інциденту із руйнуванням частини історичної пам’ятки XIX століття — Будинку Барбана в Києві.