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Автівка чоловіка. Фото: Нацполіція
Чоловік задавив власну доньку, коли здавав назад на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160003-cholovik-zadavyv-vlasnu-donku-koly-zdavav-nazad-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині 31-річний чоловік скоїв наїзд на свою дворічну доньку — від отриманих травм дитина померла на місці.
Водій «Опелю» рухався заднім ходом на власному подвір’ї. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Горе-батько затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерть військовослужбовця Збройних сил України сталася 28 січня на одному з військових полігонів. Бійця задавив бронетягач під час буксування. Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух. Внаслідок цього інший військовий дістав травми, які були несумісні з життям.
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