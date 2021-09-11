Авто мужчины. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n160003-mujchina-zadavil-sobstvennuu-doch-kogda-sdaval-nazad-na-lvovschine-foto.html

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На Львовщине 31-летний мужчина совершил наезд на свою двухлетнюю дочь — от полученных травм ребенок скончался на месте.

Водитель «Опеля» двигался задним ходом на собственном дворе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Горе-отец задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что смерть военнослужащего Вооруженных сил Украины произошла 28 января на одном из военных полигонов. Бойца задавил бронетягач при буксировке. Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение. В результате другой военный получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.