СНБО соберется на новое заседание — что рассмотрят

Данилов. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n160004-snbo-soberetsya-na-novoe-zasedanie-chto-rassmotryat.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) соберется на новое заседание для рассмотрения «банкопада» в Украине.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming.

Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента — это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких «банкопадов» в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными, — заявил Данилов.

Он добавил, что злоупотребления Игоря Коломойского с «ПриватБанком» не были бы возможными без сообщников в Национальном банке Украины (НБУ). По его словам, именно эта организация должна была контролировать все махинации. Сообщники Коломойского до сих пор работают на своих должностях.

Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в нашей банковской системе, не удивляют. 96 миллиардов мы заплатили за ту ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют, — отметил Данилов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны во время своего заседании 20 августа рассмотрел вопрос о резонансном инциденте с разрушением части исторического памятника XIX века — Дома Барбана в Киеве.