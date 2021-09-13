Взорвать дом на Херсонщине угрожает мужчина — с ним ведут переговоры (ОБНОВЛЕНО)https://racurs.ua/n160057-vzorvat-dom-na-hersonschine-ugrojaet-mujchina-s-nim-vedut-peregovory-foto.htmlРакурс
Совершить взрыв в доме в Херсонской области угрожает местный житель.
В поселке Ивановка 45-летний мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожает его взорвать. В помещении он проживает с женой и четырьмя детьми. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Жена мужчины обратилась к правоохранителям около 4.22. Женщина рассказала, что муж угрожает взорвать дом, ее и четверых детей. После ссоры он схватил гранату и начал угрожать взрывом. Женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию.
Сам житель закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.
Территорию возле дома оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние. С владельцем дома правоохранители ведут переговоры. Сейчас неизвестно, будут ли штурмовать дом.
Напомним, 31 августа в Калуше от взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки, дело расследует полиция.
ОБНОВЛЕНО. После переговоров мужчина согласился отдать взрывоопасный предмет. Его задержали. Во время обыска в кармане хозяина нашли еще одну гранату РГД-5. Продолжаются следственные действия.