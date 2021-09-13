США предрекают Европе холодную зиму из-за газового шантажа России, фото - Укринформ

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Цена газа на европейских биржах достигла 13 сентября 730 долл. за тысячу кубометров. В пятницу, 10 сентября, топливо стоило 700 долл.

Причиной стали вялые поставки «Газпрома» накануне отопительного сезона.

Эксперты это связывают со стремлением России заставить европейцев не медлить с сертификацией уже построенного газопровода «Северный поток-2».

Ситуацией обеспокоены в Вашингтоне. Старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн обвинил Россию в умышленном сокращении поставок газа.

Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит. Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей, — заявили в Госдепе США.

В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы грозит нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, что также привело к повышению цен.

Отметим, что 10 сентября цена на газ в Европе установила абсолютный рекорд и выросла до 706 долл. за тыс. куб. м. После выходных она снова выросла.

Американцы убеждены, что основным драйвером цен на газ в Европе являются не объективные экономические факторы, а агрессивные действия «Газпрома». Россияне 10 сентября заявили, что достроили «Северный поток-2».

Гокстейн в интервью Financial Times напомнил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок. В этом смысле он сообщил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

Источник: Financial Times