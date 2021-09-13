Кадр з кліпу на пісню Montero (Call Me By Your Name)

https://racurs.ua/ua/n160060-try-nagorody-mtv-otrymav-klip-ukrayinskoyi-rejyserky-video.html

Ракурс

Три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 здобув кліп української режисерки Таню Муіньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X.

Загалом кліп був висунутий у п’яти номінаціях, про це повідомляється на сайті премії.

Кліп став переможцем у таких категоріях:

«Відео року»;

«Найкраща режисура»;

«Найкращі візуальні ефекти».

У цьому кліпі використовуються алюзії на біблійні сюжети — виконавець постає в образі Єви чи Адама, яких спокушає змій. Згодом його судять у чистилищі й він опиняється у пеклі, де в свою чергу спокушає диявола, після чого скручує йому шию і надягає на себе його роги.

Таню Муіньо — український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Вона відома роботою над кліпами низки популярних виконавців, зокрема — Monatik, «Время и Стекло», NK, Мішель Андраде.

Муіньо — рекордсмен за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA.