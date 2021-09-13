В ДТП в Турции попали украинцы, есть погибший. Фото: hurriyet.com.tr

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В ДТП в Турции попал автобус с украинскими туристами. В результате аварии один человек погиб. По разной информации, пострадали от 30 до 49 человек.

Инцидент произошел на трассе Мугла — Денизли 13 сентября в 7.30 по местному времени. Об этом сообщают турецкие СМИ.

54-летний водитель туристического автобуса скончался на месте ДТП. У него случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

Сообщается, что, кроме украинцев, в автобусе были граждане России. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 11 сентября микроавтобус упал в озеро под Харьковом. В результате инцидента погибли два человека. Происшествие случилось в Нагорьевском озере у поселка Безлюдовка Харьковского района.