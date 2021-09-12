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Ракурс
Микроавтобус упал в озеро под Харьковом, пассажиры погибли

Микроавтобус упал в озеро под Харьковом, пассажиры погибли (ФОТО)

12 сен 2021, 09:57
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Микроавтобус упал в озеро под Харьковом вечером 11 сентября. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Происшествие случилось в Нагорьевском озере у поселка Безлюдовка Харьковского района. Там микроавтобус Renault Trafiс с двумя пассажирами попал в воду.

На место происшествия прибыли спасатели, медики и полиция. С помощью автомобильной лебедки они вытащили транспортное средство из воды. В салоне были тела женщины и мужчины.

По факту происшествия ведется следствие, — отметили в ГСЧС.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, машина стояла у берега, мужчина с девушкой находились на заднем сиденье. Впоследствии автомобиль сорвался и съехал в воду.

Renault Trafiс удалось вытащить из воды ближе к 1.00.

В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения, — добавили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.


Источник: Ракурс


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