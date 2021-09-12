Первый рассекреченный документ об 11 сентября показало ФБР

https://racurs.ua/n160021-pervyy-rassekrechennyy-dokument-ob-11-sentyabrya-pokazalo-fbr-foto.html

Ракурс

Первый документ, связанный с расследованием террористических атак 11 сентября 2001 года, в соответствии с указом президента США Джо Байдена, спустя 20 лет после кровавых событий обнародовало Федеральное бюро расследований. Документ рассказывает, кто предоставил материально-техническую поддержку саудовским похитителям самолетов перед терактом.

Рассекреченный документ датируется 2016 годом. Он содержит данные о помощи сотрудника консульства Саудовской Аравии и агента саудовской разведки в Лос-Анджелесе двум террористам, которые захватили самолеты 11 сентября, пишет Associated Press.

Особое внимание ФБР уделило первым двум похитителям, которые прибыли в США:

Навафу аль-Хазме;

Халиду аль-Михдхару.

ФБР подозревало разведчика Омара аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе. Еще в 2000 году он помогал с поездками, жильем и финансово обеспечивал террористов.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне ранее заявило, что «приветствует обнародование» документов ФБР, а любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября назвало категорически ошибочным.

Напомним, 4 сентября президент США Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР 11 сентября 2001 года.

Родные погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет требовали власть обнародовать засекреченный раздел отчета.

Источник: Associated Press