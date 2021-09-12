Перший розсекречений документ про 11 вересня показало ФБР — теракт у США 11 вересня

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Перший документ, пов’язаний з розслідуванням терористичних атак 11 вересня 2001 року, відповідно до указу президента США Джо Байдена, через 20 років після кривавих подій оприлюднило Федеральне бюро розслідувань. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед терактом.

Розсекречений документ був випущений у 2016 році. Він містить дані про допомогу співробітника консульства Саудівської Аравії і агента саудівської розвідки в Лос-Анджелесі двом терористам, які захопили літаки 11 вересня, пише Associated Press.

Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам, які прибули до США:

Навафа аль-Хазму;

Халіда аль-Міхдхару.

ФБР підозрювало розвідника Омара аль-Баюмі, який нібито був саудівським студентом в Лос-Анджелесі. Ще у 2000 році він допомагав з поїздками, житлом і фінансово забезпечував терористів.

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні раніше заявило, що «вітає оприлюднення» документів ФБР і що «будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії до терактів 11 вересня є категорично помилковим».

Нагадаємо, 4 вересня президент США Джо Байден підписав розпорядження про розсекречення документів, пов’язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня 2001 року.

Рідні загиблих внаслідок терактів 11 вересня 20 років вимагали владу оприлюднити засекречений розділ звіту.

Джерело: Associated Press