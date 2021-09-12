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Ракурс
Мікроавтобус впав в озеро під Харковом, пасажири загинули

Мікроавтобус впав в озеро під Харковом, пасажири загинули (ФОТО)

12 вер 2021, 09:57
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Мікроавтобус впав в озеро під Харковом ввечері 11 вересня. Внаслідок інциденту загинуло двоє осіб. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у Харківської області.

Подія трапилася у Нагорівському озері біля селища Безлюдівка Харківського району. Там мікроавтобус Renault Trafiс з двома пасажирами потрапив у воду.

На місце події прибули рятувальники, медики та поліція. За допомогою автомобільної лебідки вони з другої спроби витягнули транспортний засіб з води. У салоні були тіла жінки і чоловіка.

За фактом події ведеться слідство, — зазначили у ДСНС.

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців події, машина стояла біля берега, чоловік з дівчиною перебували на задньому сидінні. Згодом автомобіль зірвався і з’їхав у воду. Renault Trafiс вдалося витягнути з води ближче до 1.00.

У салоні транспортного засобу знаходилися тіла 61-річного чоловіка і невідомої жінки. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового зберігання, — додали у відділі комунікації Нацполіції в Харківській області.


Джерело: Ракурс


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