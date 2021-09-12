Ракурсhttps://racurs.ua/
Мікроавтобус впав в озеро під Харковом, пасажири загинули
Мікроавтобус впав в озеро під Харковом, пасажири загинули (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160022-mikroavtobus-vpav-v-ozero-pid-harkovom-pasajyry-zagynuly-foto.htmlРакурс
Мікроавтобус впав в озеро під Харковом ввечері 11 вересня. Внаслідок інциденту загинуло двоє осіб. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у Харківської області.
Подія трапилася у Нагорівському озері біля селища Безлюдівка Харківського району. Там мікроавтобус Renault Trafiс з двома пасажирами потрапив у воду.
На місце події прибули рятувальники, медики та поліція. За допомогою автомобільної лебідки вони з другої спроби витягнули транспортний засіб з води. У салоні були тіла жінки і чоловіка.
За фактом події ведеться слідство, — зазначили у ДСНС.
Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців події, машина стояла біля берега, чоловік з дівчиною перебували на задньому сидінні. Згодом автомобіль зірвався і з’їхав у воду. Renault Trafiс вдалося витягнути з води ближче до 1.00.
У салоні транспортного засобу знаходилися тіла 61-річного чоловіка і невідомої жінки. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового зберігання, — додали у відділі комунікації Нацполіції в Харківській області.
.