Арбузы «приручили» на севере Африки, фото:

https://racurs.ua/n155117-90-letnuu-oshibku-o-proishojdenii-arbuzov-ispravili-uchenye.html

Ракурс

Арбузы на самом деле походят из северной Африки, а не из южной, как считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета (США), проанализировав ДНК выращенных в теплицах растений, представляющих все виды и сотни разновидностей арбузов, сообщает издание Phys.org.

Таким образом, исследователи исправили ошибку 90-летней давности, когда арбузы попали в ту же категорию, что и южноафриканская лимонная дыня.

Вместо этого оказалось, что ближайшим родственником арбузов является дыня Кордофан (C. Lanatus) — растение с негорькой беловатой мякотью, которое растет на северо-востоке Африки.

Основываясь на ДНК, мы обнаружили, что арбузы, которыми мы их знаем сегодня — со сладкой, часто красной мякотью, которую можно есть сырой, — были генетически ближе всего к диким формам из Западной и Северо-Восточной Африки, — отмечают исследователи.

Отмечается, что это открытие также согласуется с недавно описанными изображениями из египетских гробниц, которые показывают, что арбуз мог быть известным древним египтянам еще более 4 тыс. лет назад.

Исследователи также отмечают, что сегодняшние арбузы происходят из очень небольшого генетического фонда и очень восприимчивы к болезням и насекомым-вредителям. Выявленные вариации в генах устойчивости к болезням между дыней Кордофан и домашним арбузом могут пригодиться селекционерам.

Напомним, в 2018 году ученые установили настоящую прародину шоколада.

Источник: Phys.org