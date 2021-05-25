Кавуни «приручили» на півночі Африки, фото:

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Кавуни насправді походять з північної Африки, а не з південної, як вважалося раніше.

Такого висновку дійшли учені з Вашингтонського університету (США), проаналізувавши ДНК вирощених у теплицях рослин, які представляють усі види й сотні різновидів кавунів, повідомляє видання Phys.org.

Таким чином, дослідники виправили помилку 90-річної давнини, коли кавуни потрапили в ту ж категорію, що й південноафриканська лимонна диня.

Натомість виявилося, що найближчим родичем кавунів є диня Кордофан (C. Lanatus) — рослина з негіркою білуватою м’якоттю, яка росте на північному сході Африки.

Ґрунтуючись на ДНК, ми виявили, що кавуни, якими ми їх знаємо сьогодні — з солодкою, часто червоною м’якоттю, яку можна їсти сирою, — були генетично найближчими до диких форм із Західної та Північно-Східної Африки, — зазначають дослідники.

Зазначається, що це відкриття також узгоджується з нещодавно описаними зображеннями з єгипетських гробниць, які показують, що кавун міг бути відомим стародавнім єгиптянам ще понад 4 тис. років тому.

Дослідники також зазначають, що сьогоднішні кавуни походять із дуже невеликого генетичного фонду і дуже сприйнятливі до хвороб і комах-шкідників. Виявлені варіації в генах стійкості до хвороб між динею Кордофан і домашнім кавуном можуть стати в нагоді селекціонерам.

Нагадаємо, у 2018 році учені встановили справжню прабатьківщину шоколаду.

Джерело: Phys.org