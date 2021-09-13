Хасиди в Україні. Фото: Главком

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Хасиди привезли з України в Ізраїль 1 тис. 600 нових випадків коронавірусу.

У паломників, які в Умані святкували іудейське свято Рош га-Шана, після повернення в Ізраїль масово підтверджують COVID-19. Станом на 10 вересня в Ізраїль з України повернулися близько 17 тис. паломників, у близько 1 тис. 600 з них отримали позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Haaretz із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю.

Медики стверджують, що цей показник вдев’ятеро більший порівняно з середнім показником для прибулих із усіх інших країн. За інформацією сайту Ynet, коронавірус підтвердили у 13,5% паломників — це більш ніж удвічі перевищує загальнодержавний показник у 6,6%.

В Умані паломники з Ізраїлю здебільшого не носили маски. Поліція Ізраїлю підозрює понад 100 хасидів у підробці негативних COVID-тестів, які вимагаються для повернення в Ізраїль.

Незадовго до початку паломництва хасидів в Умань приїжджав головний спеціаліст Ізраїлю з коронавірусу Салман Зарка. Фахівець тоді попереджав, що хасиди можуть спровокувати нову хвилю COVID-19 в Ізраїлі та завезти в країну нові штами коронавірусної хвороби.

Як відомо, в 2020 році через COVID-пандемію паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тис. паломників, а в 2021 році прикордонники пропустили понад 15 тис.хасидів.

Нагадаємо, 54-річний громадянин Ізраїлю прибув до Умані з негативним результатом на коронавірус, однак уже в Україні в нього проявилися симптоми хвороби. Чоловіка у важкому стані до Ізраїлю відправили спеціальним літаком компанії MedAssis.

Джерела: Haaretz, Ynet