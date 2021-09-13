Як пандемія коронавірусу вплинула на дослідження раку, розповіли вченіhttps://racurs.ua/ua/n160065-yak-pandemiya-koronavirusu-vplynula-na-doslidjennya-raku-rozpovily-vcheni.htmlРакурс
Коронавірус у світі приносить нові складнощі. У вчених виникають проблеми з набором добровольців для дослідження раку легень.
Участь в клінічних випробуваннях знизилося на 43% у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в дослідженні, представленому на Всесвітній конференції щодо раку легень IASLC 2021.
Найбільш різкий спад спостерігався в період з квітня по серпень. Дослідники також склали опитувальники з 64 питань для міжнародних центрів клінічних випробувань, щоб виявити конкретні причини спаду.
Результати показали, що найбільш частими проблемами виявилися:
- менша кількість пацієнтів, які відповідають критеріям (67%),
- припинення випробувань (60%),
- закриття установ (39%),
- доступність дослідного персоналу (48%),
- дотримання заздалегідь встановлених протоколів дослідження (61%).
Вчені також повідомили про підвищення тривожності серед учасників, які турбувалися про зараження COVID-19 (83%) та обмеження на поїздки (47%).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти. За прогнозами експертів, він буде розвиватися, як пандемії грипу.