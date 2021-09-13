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Ракурс
Коронавірус. Фото: cgon

Як пандемія коронавірусу вплинула на дослідження раку, розповіли вчені

13 вер 2021, 13:13
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Коронавірус у світі приносить нові складнощі. У вчених виникають проблеми з набором добровольців для дослідження раку легень.

Участь в клінічних випробуваннях знизилося на 43% у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в дослідженні, представленому на Всесвітній конференції щодо раку легень IASLC 2021.

Найбільш різкий спад спостерігався в період з квітня по серпень. Дослідники також склали опитувальники з 64 питань для міжнародних центрів клінічних випробувань, щоб виявити конкретні причини спаду.

Результати показали, що найбільш частими проблемами виявилися:


  • менша кількість пацієнтів, які відповідають критеріям (67%),
  • припинення випробувань (60%),
  • закриття установ (39%),
  • доступність дослідного персоналу (48%),
  • дотримання заздалегідь встановлених протоколів дослідження (61%).

Вчені також повідомили про підвищення тривожності серед учасників, які турбувалися про зараження COVID-19 (83%) та обмеження на поїздки (47%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти. За прогнозами експертів, він буде розвиватися, як пандемії грипу.

Джерело: Ракурс


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