Коронавірус. Фото: cgon

https://racurs.ua/ua/n160065-yak-pandemiya-koronavirusu-vplynula-na-doslidjennya-raku-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірус у світі приносить нові складнощі. У вчених виникають проблеми з набором добровольців для дослідження раку легень.

Участь в клінічних випробуваннях знизилося на 43% у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в дослідженні, представленому на Всесвітній конференції щодо раку легень IASLC 2021.

Найбільш різкий спад спостерігався в період з квітня по серпень. Дослідники також склали опитувальники з 64 питань для міжнародних центрів клінічних випробувань, щоб виявити конкретні причини спаду.

Результати показали, що найбільш частими проблемами виявилися:

менша кількість пацієнтів, які відповідають критеріям (67%),

припинення випробувань (60%),

закриття установ (39%),

доступність дослідного персоналу (48%),

дотримання заздалегідь встановлених протоколів дослідження (61%).

Вчені також повідомили про підвищення тривожності серед учасників, які турбувалися про зараження COVID-19 (83%) та обмеження на поїздки (47%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти. За прогнозами експертів, він буде розвиватися, як пандемії грипу.