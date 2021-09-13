Примусові роботи. Скріншот з фільму

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Влада Туркменістану почала відправляти на примусові роботи деякі категорії громадян.

Зокрема, це спостерігається у Балканському Велаяті. Джерела стверджують, що співробітники поліції викликають у відділення заробітчан, які приїхали з інших регіонів на пошуки заробітку. Про це повідомляє місцеве представництво «Радіо Свобода».

Таких мігрантів відправляють на примусові роботи зі збору бавовни. До таких робіт залучають і наркозалежних, які перебувають на обліку. Крім того, в примусовому зборі бавовни беруть участь і повії.

За інформацією джерел, поліція кваліфікує все це, як «виправно-трудові роботи». Правоохоронці стверджують, що це є частиною покарання. Видання пише, що Балканський Велаят у рамках державного плану здає менше бавовни, ніж інші регіони.

Нагадаємо, американська поліція силоміць звозитиме 52 депутатів-прогульників, які представляють Демократичну партію США, до парламенту Техасу.

Джерело: «Радіо Свобода».