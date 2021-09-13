ТСК по «вагнерівцям» звітувала даремно — комісія не заслухала офіцерів розвідки

Затримання «вагнерівців» у Білорусі, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n160067-tsk-po-vagnerivcyam-zvituvala-daremno-komisiya-ne-zasluhala-oficeriv-rozvidky.html

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування спецоперації з «вагнерівцями» сьогодні, 13 вересня, продовжує роботу.

Комісія планувала завершити свою роботу ще 10 вересня і була підготовлена відповідна презентація, проте виявилося, що комісія не опитала жодного з учасників наради в кабінеті президента, на якій було наказано перенести відповідну спецоперацію. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Це викликало очевидні питання — а чи намагалися взагалі учасники комісії розібратися в дорученій їм справі, або просто імітували розслідування? — наголошує Бутусов.

Судячи зі слів голови комісії Мар’яни Безуглої, вона була введена в оману кимось, хто замість передачі в комісію документів про проведення операції та замість спілкування з учасниками операції, приніс «слугам народу» готовий звіт, який Безуглій сказали озвучити, — додав він.

За словами Бутусова, 10 серпня на засідання комісії за власною ініціативою прийшли два офіцери — учасники спецоперації, проте їх не хотіли заслухати.

Але за планом треба було провести відкрите засідання для преси, а як же проводити таке засідання, якщо під дверима стоять не допитані учасники? І комісія була змушена заслухати офіцерів, але без ведення протоколу, що вкрай дивно, з огляду на статус «слідчої комісії», — зазначив Бутусов.

Зрештою депутати вирішили оформити свідчення учасників спецоперації під протокол в межах засідання 13 вересня.