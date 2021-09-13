Брітні Спірс оголосила про заручини – хто її обранець. Фото: birdinflight.com

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Ракурс

Брітні Спірс, популярна американська співачка, оголосила про заручини з 27-річним Семом Асгарі. Наречений співачки, син емігранта з Ірану, працює персональним фітнес-тренером і актором.

Спірс зустрічалася з Асгарі майже п’ять років. Пара познайомилася у 2016 році, коли актор знявся в кліпі на пісню співачки Slumber Party. Відео з обручкою вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

39-річна співачка вже була двічі одруженою. У 2004 році вона вийшла заміж за другом дитинства Джейсона Олександра, але через кілька днів їх шлюб анулювали. У тому ж році вона вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. У цьому шлюбі народилися двоє синів. У 2007 році вони розлучилися.

У 2006−2007 роках після розлучення з чоловіком співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. Тоді її батька разом з його адвокатом призначили опікунами. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.

У червні Спірс виступила в суді Лос-Анджелеса і попросила позбавити її батька статусу опікуна. Вона заявила, що він змушував її виступати, а також приймати психотропні препарати та протизаплідні. Умови опікунства також забороняли співачці виходити заміж.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю донькою, яке тривало 13 років після нервового зриву, що стався у відомої американської співачки.